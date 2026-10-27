Đồng chí Đặng Quang Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

﻿Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và đại diện các sở, ngành cùng 147 đại biểu đại diện cho trên 2.400 cựu thanh niên xung phong trên toàn tỉnh.

Quang cảnh đại hội.

5 năm qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, vận động nguồn lực thiết thực nhằm tri ân đồng đội, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên; hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; xây dựng, nâng cấp trên 180 căn nhà tình nghĩa, tặng gần 270 cuốn sổ tiết kiệm, trên 5.000 suất quà, thăm hỏi, mừng thọ hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững...

Với những thành tích đã đạt được, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã vinh dự được tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự đại hội.

Các đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với chủ đề: “Cựu thanh niên xung phong phát huy truyền thống anh hùng, nâng tầm Đức - Trí - Dũng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, mỗi cán bộ, hội viên vì nghĩa tình đồng đội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm và tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh xác định, mỗi hội viên là một nhân tố tích cực, gương mẫu, uy tín ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội đặt mục tiêu: tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn; 100% gia đình cựu thanh niên xung phong đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% gia đình cựu thanh niên xung phong không có con, em mắc các tệ nạn xã hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 báo cáo tại đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Đính phát biểu tại đại hội.

Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng học tập, thực hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"; phát huy tinh thần gương mẫu, truyền thống cách mạng, kinh nghiệm của hội viên trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, chăm lo đời sống hội viên, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, biên giới; đẩy mạnh hoạt động tri ân, chăm sóc người có công. Đồng thời, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp rà soát, giải quyết các chế độ, chính sách tồn đọng và thực hiện việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam ﻿tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai cần xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội”; đổi mới tư duy quản trị, tinh gọn tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất anh hùng; khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng ﻿phát biểu tại đại hội.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chăm lo đời sống hội viên. Đồng thời, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Chú trọng giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, thực hiện việc xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng, thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; Ban Thường trực gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Đặng Quang Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

3 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội vì đã có thành tích trong hoạt động xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2026.

Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong các phong trào và công tác hội.

Dịp này, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội vì đã có thành tích trong hoạt động xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2026; 39 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội vì đã có đóng góp tích cực trong các phong trào và công tác hội; 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận Giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước do Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh phát động, giai đoạn 2021 - 2026.