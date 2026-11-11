Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra dự án đường liên bản Mạo - Nong Hùn, xã Chiềng Hoa.

Đối với Dự án đường giao thông từ bản Mạo đến bản Nong Hùn, xã Chiềng Hoa, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Địa phương đã thu hồi 88.310,8 m² đất của 62 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức, cộng đồng dân cư; chi trả hơn 6,2 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ ngày 31/12/2025.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra dự án đường liên bản Buôi - Chom Cọ, xã Mường Bú.

Đối với tuyến đường từ bản Buôi đến bản Chom Cọ, xã Mường Bú dài 7,8 km, tổng mức đầu tư 31,2 tỷ đồng, khối lượng xây lắp đã hoàn thành ước đạt 25,65 tỷ đồng, bằng 82,7% giá trị hợp đồng; kết quả giải ngân thanh toán số tiền 12,696 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Tuyến đường từ đầu cầu bản Mòn đến bản Tạ Búng dài 2,5 km, tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay hai dự án còn thiếu tổng số vốn hơn 22,6 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn các dự án giao thông tại xã Chiềng Hoa và Mường Bú.

Lãnh đạo xã Chiềng Hoa phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, năm 2025, xã Mường Bú có 11 hộ được hỗ trợ, gồm 7 hộ nghèo và 4 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay, 8/11 hộ đã hoàn thành, còn 3 hộ đang triển khai xây dựng. Đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 5 hộ nghèo. Năm 2026, xã đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm 5 hộ bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, gồm 3 hộ có nhà bị sập và 2 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn.

Lãnh đạo xã Mường Bú phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị xã Chiềng Hoa và Mường Bú phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, khối lượng thực hiện, kế hoạch vốn và nhu cầu vốn còn thiếu của từng dự án; làm rõ trách nhiệm, tiến độ và phương án xử lý khó khăn, vướng mắc. Trong đó, xã Mường Bú tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến đường bản Buôi - bản Chom Cọ, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán tuyến đường đầu cầu bản Mòn - bản Tạ Búng; xã Chiềng Hoa phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án đường bản Mạo - bản Nong Hùn.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất phương án cân đối, bố trí vốn theo quy định; tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 31/12/2026.