Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 914-QĐ/TU, ngày 27/11/2026 của Tỉnh ủy về việc luân chuyển đồng chí Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An đến công tác tại Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đàm Thu Hằng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang chúc mừng đồng chí Đàm Thu Hằng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Đàm Thu Hằng nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình thực tiễn, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phát huy kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp và hoạt động của cơ quan dân cử để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chú trọng công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác; quan tâm đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế và các công trình thiết yếu. Đồng thời, rà soát chặt chẽ quy hoạch, quản lý đất đai, tài sản công, các dự án đầu tư và những vấn đề phát sinh sau sáp nhập để có giải pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, phát huy kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và chính sách công để lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Huệ Đàm Thu Hằng bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, sâu sát địa bàn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Đồng chí cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, góp phần xây dựng xã Nguyễn Huệ ngày càng phát triển.