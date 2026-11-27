Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 915-QĐ/TU, ngày 27/11/2026 của Tỉnh ủy về việc luân chuyển đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huệ đến công tác tại Đảng ủy xã Hòa An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đàm Thanh Hưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang đề nghị đồng chí Đàm Thanh Hưởng tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chú trọng công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lãnh đạo triển khai hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị tại địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp người dân giải quyết thủ tục thuận tiện, nhanh chóng. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Rà soát chặt chẽ quy hoạch, quản lý đất đai, tài sản công, các dự án đầu tư và những vấn đề phát sinh sau sáp nhập để có giải pháp quản lý, xử lý phù hợp. Quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Đàm Thanh Hưởng bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa An phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đang thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, góp phần xây dựng xã Hòa An ngày càng phát triển.