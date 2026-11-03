Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Thảo Nguyên và Mộc Châu

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 tại Đảng bộ phường Thảo Nguyên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng, truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Thảo Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên Đảng bộ phường Thảo Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Đảng bộ phường Thảo Nguyên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thảo Nguyên trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại Đảng bộ phường Thảo Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Trần Văn Giảng, Chi bộ tổ dân phố Bình Nguyên và Lê Ngọc Chân, Chi bộ tổ dân phố 40; trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Trương Thị Chi, Chi bộ tổ dân phố 26/7; Nguyễn Thanh Lâm, Chi bộ tổ dân phố 19/8 và Nguyễn Tiến Trinh, Chi bộ tổ dân phố Nhà nghỉ; trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Đảng ủy phường trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 tại Đảng bộ phường Mộc Châu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Ngọc Giao, Chi bộ tổ dân phố Mộc Lỵ, phường Mộc Châu.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Mộc Châu trao Huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại Đảng bộ phường Mộc Châu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Ngọc Giao, Chi bộ tổ dân phố Mộc Lỵ. Đại diện Đảng ủy phường trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên; trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn và phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lối sống, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.