Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026.

Lãnh đạo các sở, ngành và UBND phường Chiềng Sinh dự cuộc tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, ông Lò Văn Hạnh và ông Cà Văn May (người được ông Hạnh ủy quyền), trú tại bản Sẳng (nay là tổ 6), phường Chiềng Sinh, kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ đất khi thực hiện Dự án Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Sơn La.

Công dân phát biểu tại cuộc tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc tiếp công dân.

Sau khi nghe kiến nghị của công dân, lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời đề xuất các phương án tháo gỡ vướng mắc theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp công dân.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của công dân; tiếp tục rà soát hồ sơ, kiểm tra, xác minh tình hình thực tế, làm rõ những nội dung còn vướng mắc; trên cơ sở đó, đề xuất phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các bên liên quan theo quy định của pháp luật.