Cùng tham gia đoàn đến thăm tại Trường THCS Đồng Phú có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Ảnh: T.Đ

Tại các trường học đến thăm, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà các thầy, cô giáo đang đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ giáo viên Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp lắng nghe phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của địa phương. Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng và năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Đồng Phú, phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Vì vậy, chất lượng giáo dục không chỉ được đo bằng kết quả học tập mà còn thể hiện ở chất lượng nguồn nhân lực, bản lĩnh, tri thức và khả năng thích ứng của thế hệ tương lai. Đồng chí mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, sáng tạo; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; quan tâm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh. Đội ngũ nhà giáo cần tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, không ngừng học tập, đổi mới và thích ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trường THCS Đồng Phú đạt được trong thời gian qua - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đến thăm Trường THCS Đồng Phú - Ảnh: T.Đ

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Đồng Phú tại chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: T.Đ

Đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ngành trong công tác tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong thời gian qua - Ảnh: T.Đ

Đồng chí mong muốn ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai; mỗi chủ trương, chính sách và nguồn lực dành cho giáo dục cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển, để giáo dục thực sự trở thành nền tảng và động lực cho sự phát triển của Quảng Trị trong giai đoạn mới.