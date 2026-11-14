Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam tại Tổ dân phố 18, phường Phủ Lý

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho tổ dân phố số 18, phường Phủ Lý.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Tới dự Ngày hội, có các đồng chí: Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy phường Phủ Lý, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP 18.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý trao Quyết định công nhận Tổ dân phố văn hóa và tặng hoa chức mừng TDP số 18.

TDP 18, phường Phủ lý, có diện tích khoảng 2 km², gồm 1.092 hộ với gần 4.000 nhân khẩu. Thời gian qua, Cấp ủy, Ban công tác mặt trận, cán bộ và Nhân dân TDP 18 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; Ban Công tác Mặt trận chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thu gom, phân loại và xử lý rác đúng quy định, giữ gìn đường ngõ và không gian chung sạch sẽ. Các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan được TDP duy trì, gắn trách nhiệm từng gia đình với môi trường cộng đồng. Vào dịp lễ, Tết, tổ dân phố vận động các cụm dân cư ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Các chi hội, đoàn thể phát huy mô hình tự quản như: Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị; Đoàn Thanh niên quản lý tuyến đường không có tờ rơi quảng cáo; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân vận động xây dựng tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp; Phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” góp phần giữ đường thông, hè thoáng. Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chi hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia. Nhiều gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi đồng thời nhiệt tình đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện;

Thông qua phong trào của các đoàn thể và sự hưởng ứng của Nhân dân, môi trường sống, nếp sống văn minh đô thị từng bước được nâng cao; góp phần hạn chế tệ nạn xã hội. Đặc biệt, thời gian qua 100% cử tri đã tham gia cho ý kiến về việc sắp xếp, tổ chức lại TDP; nhân dân TDP 18 cũng tích cực tham gia bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục giữ danh hiệu tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97% tổng số hộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chúc mừng tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TDP 18 đã đạt được. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, đó là tình nghĩa giữa những người hàng xóm, là sự sẻ chia với một gia đình gặp khó khăn, là trách nhiệm của mỗi người đối với công việc chung, là sự tôn trọng, lắng nghe để tìm được tiếng nói đồng thuận trong cộng đồng. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng vun đắp sức mạnh ấy, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tỉnh Ninh Bình đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh đạt 11,43%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của cả nước; thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch tiếp tục có nhiều điểm sáng. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân phường Phủ Lý, mà tiêu biểu là nhân dân khu dân cư TDP số 18.

Điều tỉnh hướng tới không chỉ là những con số tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, môi trường sống ngày càng an toàn, văn minh, mỗi gia đình có thêm cơ hội phát triển, mỗi người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển và các giá trị văn hóa. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của việc phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, du lịch và di sản. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân ở từng khu dân cư có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phủ Lý nói chung, TDP số 18 nói riêng tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng cộng đồng gắn bó, đồng thuận. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, trách nhiệm, biết lắng nghe và gần gũi với Nhân dân; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và không để ai bị bỏ lại phía sau. Chung tay xây dựng TDP 18 trở thành khu dân cư đô thị văn minh, an toàn, đáng sống; Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, TDP 18 sẽ tiếp tục là một điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa, về tinh thần tự quản và tình đoàn kết cộng đồng của phường Phủ Lý, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Nhân dịp về dự Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và bức ảnh chân dung Bác Hồ, Bác Tôn cho cán bộ và Nhân dân TDP 18. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng quà từ Quỹ an sinh xã hội tỉnh cho các hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TDP số 18.

Các tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội.

Các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trống hội tại Ngày hội.