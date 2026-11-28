Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng.

Cùng dự lễ dâng hương có Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Du lịch; lãnh đạo phường Tây Hoa Lư; đại diện Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng.

Tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Đinh Tiên Hoàng Đế cùng Hội đồng Tứ trụ, văn võ bá quan Đinh triều và những người có công đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, lập nên Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ và phát triển mới của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Đại Hành.

Tiếp đó, Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Vua Lê Đại Hành - vị Hoàng đế tiếp nối xây dựng và bảo vệ đất nước sau triều đại nhà Đinh ở thế kỷ thứ X. Người không chỉ có những đóng góp to lớn trong chống giặc ngoại xâm, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo Nhà nước Đại Cồ Việt.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các vị tiên đế, tiền nhân; đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu; đặc biệt chuẩn bị cho các sự kiện UNESCO tổ chức tại Ninh Bình và đón tiếp Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO đến thăm Việt Nam, Ninh Bình. Đây là dịp quan trọng để giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Danh thắng Tràng An, hình ảnh Ninh Bình đến bạn bè quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tỉnh Ninh Bình trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn.