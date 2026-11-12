Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trong hỗ trợ triển khai các dự án thuộc Quỹ Dự án Hiệu quả nhanh (Quick Impact Projects-QIP) của Chính phủ Ấn Độ. Từ năm 2020 đến nay, Chính phủ Ấn Độ đã hỗ trợ Quảng Trị thực hiện 3 dự án với tổng kinh phí viện trợ 150.000 USD, góp phần nâng cao đời sống người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Hai bên cũng phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Quảng Trị, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và gắn kết Nhân dân hai nước.

Thông tin về tiềm năng hợp tác du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bộ phim SILAA do nhà sản xuất Rahul Bali, Công ty Innovation India tổ chức sản xuất, đạo diễn Omung Kumar thực hiện, với sự tham gia của hai diễn viên chính nổi tiếng tại Ấn Độ là Harshvardhan Rane và Sadia Khateeb, dự kiến phát hành ngày 5/2/2027.

Phim có bối cảnh ghi hình tại Việt Nam, trong đó Quảng Trị là một trong những địa phương có cảnh quan được khai thác, chiếm khoảng 60%. Cùng với đó, Quảng Trị ngày càng được du khách Ấn Độ quan tâm, lựa chọn là điểm đến tại Việt Nam. Năm 2025, tỉnh đón gần 3.000 lượt khách Ấn Độ; trong 10 tháng năm 2026, con số này đạt hơn 2.300 lượt.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam - Ảnh: T.Đ

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời Ngài Đại sứ tham dự hội nghị liên kết phát triển du lịch điện ảnh, xúc tiến thị trường khách Ấn Độ, dự kiến tổ chức vào ngày 24/11/2026 tại phường Đồng Hới. Hội nghị là một trong các hoạt động thuộc chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 (từ ngày 24-30/11).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Trị và Ấn Độ trên các lĩnh vực du lịch, điện ảnh, văn hóa, giao lưu Nhân dân và kết nối doanh nghiệp; đồng thời quan tâm hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không, cơ quan quản lý hàng không, doanh nghiệp du lịch và hiệp hội lữ hành Ấn Độ để trao đổi về tiềm năng khách du lịch hai chiều, nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới.

Quảng Trị cũng sẽ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2027) tại tỉnh trong năm 2027; đồng thời trân trọng mời Ngài Đại sứ và Phó Đại sứ đến thăm Quảng Trị trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2027 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời là Năm Du lịch quốc gia 2027 tại Quảng Trị. Đây là cơ hội thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp tổ chức các sự kiện phù hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị với Ấn Độ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Ngài Đại sứ quan tâm, tham dự hội nghị liên kết phát triển du lịch điện ảnh, xúc tiến thị trường khách Ấn Độ ngày 24/11, xem đây là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Dự kiến tháng 2/2027, bộ phim SILAA sẽ khởi chiếu tại Ấn Độ. Vì vậy, đồng chí đề nghị Ngài Đại sứ có thông điệp quảng bá sau khi phim phát hành, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng đến với công chúng Ấn Độ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định, giao lưu Nhân dân là nền tảng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ. Ngài Đại sứ cảm ơn tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Ngày Quốc tế Yoga trong thời gian qua; đồng thời cho rằng lượng khách du lịch Ấn Độ đến Quảng Trị hiện còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Ngài Đại sứ cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Ngài Đại sứ cũng mời tỉnh Quảng Trị tham dự Diễn đàn các doanh nghiệp du lịch tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/12.

Đối với đề xuất kết nối hàng không, hiện 6 địa phương của Ấn Độ có đường bay đến Việt Nam, Ngài Đại sứ đề nghị tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xem xét bổ sung Quảng Trị vào danh sách này. Ngài Đại sứ bày tỏ kỳ vọng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự kiện quy mô, xứng tầm được tổ chức tại Quảng Trị nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Ấn Độ sẽ cử đại diện tham dự hội nghị liên kết phát triển du lịch điện ảnh, xúc tiến thị trường khách Ấn Độ vào ngày 24/11 tại Quảng Trị.