Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Đồng Hới

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình triển khai các dự án, gồm: Khách sạn Sài Gòn-Bảo Ninh; Khách sạn 5 sao Pullman; Khu đô thị Bảo Ninh 3; Đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá (phía Nam cầu Nhật Lệ 3).

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một dự án trên địa bàn - Ảnh: C.H

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục liên quan, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, giải quyết và xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để các thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng dự án - Ảnh: C.H

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng dự án.

Đối với các dự án đang triển khai, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai đồng thời các phần việc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị liên quan vào cuộc đồng hành với đơn vị thi công, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án - Ảnh: C.H

Các cơ quan, địa phương phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các dự án có chuyển biến thực chất và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã chủ động vào cuộc đồng hành, hỗ trợ, các nhà đầu tư cũng phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và phải hoàn thành đúng thời gian đã cam kết.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan ngay tại hiện trường - Ảnh: C.H