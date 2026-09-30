Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các dự án

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà (cũ) - Ảnh: V.A

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà (cũ) có 2 hợp phần, gồm: Đầu tư xây dựng; hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.153 tỉ đồng, hiện đang được triển khai tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà trong giai đoạn từ năm 2024-2027.

Đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc địa chính và kiểm đếm cơ bản đã hoàn thành; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được phê duyệt đạt gần 55%. Với 7 gói thầu được thi công xây dựng, dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, trao hợp đồng và triển khai thực hiện với tổng giá trị thực hiện ước tính đến nay khoảng 235 tỉ đồng, đạt 27,7% tổng giá trị các hợp đồng.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng thời tiếp tục phát triển hạ tầng trên địa bàn phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tạo một đô thị xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ dự án, đại diện lãnh đạo các phường đã đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thiết kế kè của công trình bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước do tình trạng khai thác cát làm thay đổi địa hình công trình, ảnh hưởng đến an toàn công trình kè đang được thi công, cũng như tiến độ thực hiện dự án.

Đối với kế hoạch vốn năm 2026 của dự án, 2 phường đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026. Riêng đối với nguồn vốn đối ứng bổ sung để GPMB cho dự án, các phường đề xuất UBND tỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ nguồn đối ứng của tỉnh để thực hiện…

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - Ảnh: V.A

Về dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu, trong công tác GPMB giai đoạn 1, hiện còn 354m chưa hoàn thành; 33 trường hợp chưa được phê duyệt phương án đầu tư; tỉ lệ giải ngân đạt trên 43%. Khó khăn hiện nay đó là 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… làm ảnh hưởng lớn đến công tác GPMB và tiến độ thực hiện dự án.

Qua kiểm tra thực địa tại hiện trường, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà (cũ) và dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu là những dự án, công trình lớn, quan trọng đối với tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án hiện nay còn chậm, trong đó có nguyên nhân do công tác GPMB chưa đáp ứng được yêu cầu; nhà đầu tư chưa quyết tâm và chưa có giải pháp triển khai thi công tối ưu trên diện tích đã GPMB.

Trên cơ sở nhận diện những "điểm nghẽn", vướng mắc từ thực tiễn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ dự án phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để phát huy hiệu quả vốn đầu tư… Đối với công tác tổ chức thi công, cần tập trung huy động phương tiện, máy móc, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công trên diện tích đã bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, các nhà đầu tư chủ động bố trí đủ kinh phí để chi trả các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với với một số đề xuất của các địa phương về việc nạo vét sông Vĩnh Phước, bảo đảm an toàn công trình kè và việc điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026. Riêng đối với công tác GPMB của dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dự án, hoàn thành đúng thời gian đã cam kết.