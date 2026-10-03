Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án khu đô thị tại phường Đồng Hới

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện dự án - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Eurowindow Grand City.

Dự án do Liên danh Công ty CP Eurowindow Quảng Bình Five Star và Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 440 tỉ đồng, với quy mô 1,5ha và thời hạn hoàn thành đến tháng 7/2030 sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành một số thủ tục về quy hoạch, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước và đánh giá tác động môi trường. Về giải phóng mặt bằng, đã thực hiện chi trả bồi thường đối với diện tích 0,3ha cho 1 hợp tác xã.

Tuy nhiên, hiện còn một số hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường đã được phê duyệt, không chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Đồng Hới tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng - Ảnh: T.Đ

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện dự án, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Phường Đồng Hới tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án. Trước ngày 15/10 phải hoàn thành việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Sau ngày 30/10 thực hiện các bước tiếp theo để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư cam kết trong thời gian 3 tháng sau khi bàn giao mặt bằng phải thực hiện khởi công dự án. Đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý để sớm khởi công dự án theo quy định.