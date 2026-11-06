Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La - Ảnh: T.Đ

Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La do Công ty CP Cảng Hòn La làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 39ha, tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng. Tổng công suất dự kiến khoảng 6 triệu tấn/năm. Đến nay, cầu cảng số 1 và số 2 của dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác tạm từ năm 2026. Cầu cảng thủy nội địa dài 210m đang được thi công, khối lượng san lấp mặt bằng đạt khoảng 70% và đang thi công các hạng mục khác.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La - Ảnh: T.Đ

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ của dự án; quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường kết nối vào cảng, bảo đảm điều kiện giao thông phục vụ hoạt động thi công và khai thác.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án - Ảnh: T.Đ

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu phương án bố trí khu vực neo đậu phù hợp cho tàu thuyền của ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải và triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án; nghiên cứu đề xuất vị trí phát triển khu logistics hậu cảng, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác đồng bộ tiềm năng của Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Làng Bích họa Cảnh Dương, xã Hòa Trạch - Ảnh: T.Đ

Trưa cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại làng bích họa Cảnh Dương, xã Hòa Trạch. Đây là điểm du lịch cộng đồng với 62 bức bích họa tái hiện lịch sử, văn hóa, đời sống và cảnh sắc vùng biển.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy vẻ đẹp độc đáo của Làng Bích họa Cảnh Dương - Ảnh: T.Đ

Đồng chí đề nghị xã Hòa Trạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy nét độc đáo của làng bích họa; trong năm 2026, phấn đấu nâng tổng số bích họa lên 120 bức.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2026 phải nâng tổng số bích họa lên 120 bức - Ảnh: T.Đ

Đồng thời, rà soát, quy hoạch các khu vực dịch vụ, khuyến khích người dân đầu tư phát triển nhà hàng, cơ sở lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Ngư Linh miếu, xã Hòa Trạch - Ảnh: T.Đ

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương, khảo sát tại Ngư Linh miếu-nơi bảo tồn, lưu giữ và phụng thờ hai bộ xương cá Ông, cá Bà.

Đồng chí đề nghị xã Hòa Trạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phương án chỉnh trang, nâng cấp Ngư Linh miếu, đồng thời, phục dựng, hoàn thiện hai bộ xương cá Ông, cá Bà, bố trí không gian trưng bày phù hợp, bảo đảm trang trọng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của địa phương.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Hòa Trạch sớm đề xuất phương án chỉnh trang, nâng cấp Ngư Linh miếu - Ảnh: T.Đ

Đối với khu vực bãi biển Cảnh Dương, địa phương cần nghiên cứu phát triển các hoạt động kinh tế đêm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khai thác hiệu quả vẻ đẹp cảnh quan biển; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sức hút đối với người dân và du khách.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch - Ảnh: T.Đ

Kiểm tra tại khu vực bãi biển Đá Nhảy, ở xã Bắc Trạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực bãi biển.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch - Ảnh: T.Đ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch tại khu vực này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và vẻ đẹp cảnh quan, tránh lãng phí tài nguyên, góp phần thu hút du khách.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Bắc Trạch nghiên cứu, kêu gọi nhà đầu tư nhằm phát triển du lịch tại khu vực bãi biển Đá Nhảy - Ảnh: T.Đ

Cùng với đó, phát triển thêm các dịch vụ du lịch như nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú để phục vụ du khách và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Các sở, ngành liên quan rà soát nguồn lực để hỗ trợ thêm cho địa phương trong quá trình thực hiện.