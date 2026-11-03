Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Dự án đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La, thành cửa khẩu Quốc tế giai đoạn I có quy mô đầu tư 3 hạng mục chính, gồm: San nền các lô đất theo thứ tự trong đồ án quy hoạch; xây dựng hệ thống đường giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Đối với giai đoạn II, dự án bao gồm các hạng mục: Quốc môn kết hợp trạm kiểm soát liên hợp và các công trình phụ trợ; nhà công vụ Trạm Biên phòng Cửa khẩu; kho ngoại quan; bãi xe nhập khẩu; trạm kiểm tra, cân soi; trạm kiểm dịch; bãi kiểm hóa, kiểm dịch; bãi sơ chế; bãi hạ tải; bến xe xuất cảnh... Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực thông quan và phát triển dịch vụ logistics sẽ tạo thêm cơ hội để hàng hóa của Sơn La tiếp cận thị trường Lào và các thị trường trong khu vực. Đây cũng là điều kiện phát huy lợi thế của tỉnh về nông sản, sản phẩm đặc trưng, vật liệu xây dựng và các mặt hàng có tiềm năng trao đổi qua biên giới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, xã Lóng Sập phối hợp chặt chẽ để giải quyết các nội dung liên quan; căn cứ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, hỗ trợ các nhà đầu tư đang quan tâm đến dự án, nhất là về thủ tục đấu thầu, giải quyết các nội dung về đất đai trên cơ sở bảo đảm quy định của pháp luật; kêu gọi, thu hút và lựa chọn được các nhà đầu tư thực hiện những dự án đầu tư hiệu quả.