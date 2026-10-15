Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điều kiện tổ chức chuyến bay kỹ thuật

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điều kiện tổ chức chuyến bay kỹ thuật tại Cảng hàng không Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên này có sự tham gia của Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, sử dụng máy bay Cessna 208, với thời gian thực hiện khoảng 60-90 phút. Đây là dòng máy bay động cơ tuabin cánh quạt đa dụng, được sử dụng trong nhiều hoạt động hàng không.

Xuất phát từ Đồng Hới, Cessna 208 sẽ thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở các cao độ 600m và 300m, với tốc độ trung bình 220km/h. Trong suốt quá trình, các hình ảnh sẽ được thiết bị chuyên dụng trên Cessna 208 ghi lại nhằm phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Nhân lực, máy móc được huy động tích cực thi công các hạng mục tại Cảng hàng không Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Cùng với hoạt động trên, các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành rà soát những hạng mục hạ tầng khu bay, gồm: Đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Công tác kiểm tra được triển khai với sự phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm tuân thủ yêu cầu về an toàn và quy trình liên quan.

Chuyến bay kỹ thuật là một trong những bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị của dự án. Sau hoạt động này, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn triển khai những công việc tiếp theo, trong đó có đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật liên quan theo quy định.

Chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh này là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật tại Cảng hàng không Quảng Trị, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Nhân lực, máy móc được huy động tích cực thi công các hạng mục tại Cảng hàng không Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, do Liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group) và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đến nay tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%; nhà ga hành khách đạt trên 80%; đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%.

Các hạng mục khác cũng đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khai thác. Theo kế hoạch, các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.