Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát Dự án Điện năng lượng mặt trời

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Sơn La và đại diện Tập đoàn GELEXIMCO khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án.

Dự án Điện mặt trời do Tập đoàn GELEXIMCO đề xuất có tổng công suất 400 MW, tích hợp hệ thống pin lưu trữ công suất 40 MW.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cũng đánh giá chi tiết các phương án kỹ thuật. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng mới một trạm biến áp 500 kV, công suất 450 MVA, ngay tại khu vực nhà máy để nâng điện áp từ hệ thống pin và bộ biến tần (inverter) lên cấp 500 kV, đồng thời tích hợp cổng đấu nối cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Nguồn điện sẽ được truyền tải qua tuyến đường dây 500 kV mạch kép, dài khoảng 1,5 km, nối từ trạm biến áp của nhà máy đến điểm chuyển tiếp trên đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình.

Vị trí dự án nằm ở khu vực núi cao.