Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh

Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Cai Kinh điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của 47 đảng viên trong Chi bộ thôn. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi ủy đã trình bày Báo cáo chuyên đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng thôn Cai Kinh đoàn kết, văn minh, phát triển”.

Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Cai Kinh báo cáo một số nội dung tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Thời gian qua, Chi bộ thôn Cai Kinh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố. Các hộ dân trong thôn đã tham gia đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền được hơn 48 triệu đồng, đồng thời ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng.

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân còn được thể hiện trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm. Năm 2026, hơn 93% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 98% hộ thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo quy định. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến việc đầu tư, mở rộng nhà văn hóa thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; tổ chức các lớp truyền dạy hát Then, đàn tính để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và các giải pháp bảo vệ môi trường…

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Nhân dân thôn Cai Kinh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Chi bộ thôn Cai Kinh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở, chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Chi bộ cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với quảng bá hình ảnh, nét đặc trưng của xã. Đồng thời, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sự đồng thuận, huy động sức dân tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Chi bộ và thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 2 máy tính xách tay cho Chi bộ và thôn Cai Kinh, góp phần hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ và hoạt động tại khu dân cư.