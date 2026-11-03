Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của Chi bộ bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập.

Bí thư chi bộ bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập báo cáo tại cuộc sinh hoạt.

Phiêng Cài là bản vùng cao, có đường biên giới dài 14,3 km. Chi bộ bản hiện có 21 đảng viên; bản có 112 hộ, 640 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh số hóa dữ liệu đảng viên, bảo đảm 100% đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ lãnh đạo nhân dân chăm sóc, mở rộng diện tích các loại cây trồng chủ lực. Hiện nay, bản có 44 ha lê, 7,5 ha chanh leo, 32 ha chè, 29 ha mận hậu và 3,4 ha mắc ca. Cùng với đó, nhân dân trồng mới 400 cây phân tán dọc hai bên đường, chăm sóc 3.800 cây hoa sim, góp phần tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng được triển khai đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; bản tiếp tục duy trì xây dựng địa bàn giáp biên giới trong sạch, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đảng viên Chi bộ bản Phiêng Cài phát biểu ý kiến.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để bản lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời; hoặc có chính sách hỗ trợ tiền điện chiếu sáng công cộng như trước đây. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ các điều kiện cần thiết để bản từng bước phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi bộ bản Phiêng Cài đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, phát huy lợi thế về cảnh quan, vị trí địa lý, định hướng và vận động nhân dân đầu tư phát triển du lịch cộng đồng; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Chi bộ bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đảng viên Chi bộ bản Phiêng Cài.