Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi cán bộ xã Phú Trạch và thôn Minh Sơn - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và bà con Nhân dân thôn Minh Sơn đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng khu dân cư thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Sau sáp nhập, thôn Minh Sơn có 601 hộ với 1.118 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn tại Ngày hội - Ảnh: T.Đ

Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt từ 63-65 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 100% tuyến đường giao thông được bê tông hóa; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch - Ảnh: T.Đ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.