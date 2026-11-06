Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch
Sáng 6/11, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ và Nhân dân thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.
Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và bà con Nhân dân thôn Minh Sơn đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng khu dân cư thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch.
Sau sáp nhập, thôn Minh Sơn có 601 hộ với 1.118 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt từ 63-65 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 100% tuyến đường giao thông được bê tông hóa; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202611/dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thon-minh-son-xa-phu-trach-cbe53c6/