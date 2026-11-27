Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiểm điểm tại xã Lóng Sập.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lóng Sập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, xã hoàn thành 18/21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và 34/40 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn xã có trên 671 ha cây ăn quả, sản lượng đạt hơn 2.019 tấn; thu ngân sách đạt 998 triệu đồng. Thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển, năm 2026 địa phương đón trên 27.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ ước đạt 8,2 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; kết quả khám sức khỏe toàn dân đạt 93,6% kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lóng Sập báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đảng gắn với việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sáp nhập, xã giảm từ 22 bản xuống còn 14 bản, đồng thời thành lập mới 7 chi bộ bản, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và sự ổn định trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thành viên Tổ công tác số 3 dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề xuất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lóng Sập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.