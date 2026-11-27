Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thảo Nguyên năm 2026.

Đảng bộ phường Thảo Nguyên hiện có 40 tổ chức đảng trực thuộc với 1.668 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng, ban hành và triển khai 6 đề án trọng tâm trên các lĩnh vực: phát triển đô thị, nông nghiệp bền vững, du lịch, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thảo Nguyên báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển mạnh. Năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 213 tỷ đồng; diện tích cây ăn quả duy trì 2.300 ha, tổng đàn bò sữa đạt 12.000 con. Tổng lượng khách du lịch đạt gần 1,2 triệu lượt, doanh thu dịch vụ đạt 1.027 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thảo Nguyên nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và từng cá nhân theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường tự đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh phường Thảo Nguyên là địa bàn trọng điểm của tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Quan tâm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng lĩnh vực giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.