Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Hoàng Hùng

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa và 14 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập, đang được bảo quản để chuẩn bị truy điệu, an táng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Hoàng Hùng

Đến thời điểm hiện tại, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm lễ viếng, truy điệu và an táng các anh hung liệt sĩ diễn ra trang trọng, thành kính.

Công tác chuẩn bị lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo - Ảnh: Hoàng Hùng

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 8 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi-Tri (xã Hướng Lập) và 6 hài cốt được tìm thấy tại các thôn 3A, Ruộng và Ta Rùng (xã Khe Sanh).

Hiện, đơn vị quy tập đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xung quanh nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào sáng 5/11 - Ảnh: Hoàng Hùng

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh sẽ diễn ra vào sáng 5/11.