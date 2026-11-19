Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức các sự kiện; Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; các đồng chí thành viên Ban tổ chức các sự kiện; lãnh đạo Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch báo cáo dự kiến chương trình sự kiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch đã trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, Lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO, Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đón Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO tại tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, cơ quan đồng chủ trì tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình là UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Ngoại giao, thời gian dự kiến diễn ra các hoạt động tại Ninh Bình từ ngày 1-2/12/2026 với các hoạt động: lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp xã giao Tổng Giám đốc UNESCO và đoàn công tác tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, gặp gỡ cộng đồng địa phương về việc làm và sinh kế trong khu di sản; Lễ phát động, Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính; các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu, giao lưu thực hành di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”; hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Phủ Dầy và quản lý, bảo tồn di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình…

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 về việc thành lập Ban tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban tổ chức; các thành viên là lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, xã, phường của tỉnh; phân công nhiệm vụ và các hoạt động của Ban tổ chức.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng cho biết: Ninh Bình đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện lớn, nhưng không vì thế chủ quan mà việc xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình được triển khai cụ thể từ công tác đón tiếp, tuyên truyền đến vệ sinh môi trường, huy động lực lượng tình nguyện viên, hoạt động văn hoá, văn nghệ... bảo đảm tuân thủ nghi thức đối ngoại, quy định về lễ tân và đảm bảo sự hài hòa, thống nhất với chương trình tổng thể chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO.

Đóng góp vào dự thảo Kế hoạch, đồng chí đề nghị đơn vị dự thảo quan tâm bổ sung một số nội dung: công tác tuyên truyền về sự kiện; khách mời đại biểu tham dự; kịch bản chi tiết chương trình truyền hình trực tiếp; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành; dự trù kinh phí tổ chức…

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên Ban tổ chức cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công. Trong đó, làm rõ trách nhiệm của các địa phương trong thực hiện công việc về trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, bảo đảm ANTT, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông; sự đồng hành, hỗ trợ của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đối với việc tổ chức các hoạt động; xây dựng bộ nhận diện sự kiện; hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại sự kiện…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình là sự kiện trọng đại của tỉnh. Do đó, toàn bộ các sự kiện, hoạt động phải được tổ chức bài bản, khoa học, trang trọng để các sự kiện để lại hình ảnh đẹp về con người, vùng đất Ninh Bình với bạn bè trong nước, quốc tế.

Qua nghe ý kiến của các thành viên Ban tổ chức, đồng chí đề nghị sự phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chu đáo, thể hiện sự trân trọng, hiếu khách và trách nhiệm của tỉnh Ninh Bình trong việc đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO và Đoàn công tác, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng với UNESCO trên hành trình chung bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc để đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Về vấn đề kinh phí tổ chức, Sở Du lịch cần làm rõ phần kinh phí nào thuộc ngân sách Nhà nước, phần nào do doanh nghiệp tài trợ, báo cáo UBND tỉnh. Đối với các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban tổ chức tại hội nghị, đề nghị Sở Du lịch tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch. Giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đột xuất của Ban tổ chức. Các đơn vị thành viên thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về tiến độ, nội dung, chất lượng công việc.

Thông qua việc tổ chức khoa học, chu đáo các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình thể hiện sự cam kết, trách nhiệm của Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo tồn di sản, phát triển du lịch gắn với đảm bảo sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc địa phương.

Đồng thời qua các sự kiện sẽ giới thiệu và quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An; giới thiệu những nỗ lực, kinh nghiệm của Ninh Bình trong quản lý bảo tồn di sản và mô hình hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và phát triển bền vững; khẳng định Ninh Bình là nơi hội tụ đa dạng các loại hình di sản được UNESCO công nhận, thể hiện sự cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong thực hiện các mục tiêu của UNESCO.