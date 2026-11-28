Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương nghe báo cáo tình hình tái khởi động, tháo gỡ vướng mắc của dự án - Ảnh: N.M

Dự án Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu từ năm 2016 và đã qua 5 lần điều chỉnh. Đây là dự án có nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, các vướng mắc cốt lõi đã cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gần nhất (ngày 6/7/2026) và quyết định gia hạn sử dụng đất (ngày 20/7/2026), dự án có diện tích gần 50.400m², tổng vốn đầu tư 600 tỉ đồng, quy mô 283 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế do Tập đoàn ACCOR quản lý cùng 18 căn biệt thự nghỉ dưỡng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2027.

Dự án Khách sạn 5 sao Pullman đã hoàn thành phần lớn phần thô, kết cấu và đạt khoảng 80%-95% khối lượng các hạng mục hoàn thiện - Ảnh: N.M

Đến nay, khối khách sạn 16 tầng đã hoàn thành phần lớn phần thô, kết cấu và đạt khoảng 80%-95% khối lượng các hạng mục hoàn thiện; khối biệt thự nghỉ dưỡng đã xây dựng xong 13/18 căn. Sau khi được gia hạn tiến độ, nhà đầu tư đang tái cơ cấu nguồn vốn, hoàn thiện hạ tầng tạm, tường rào, điện thi công để tái khởi động dự án. Đồng thời, nhà đầu tư đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và lãi phát sinh cho ngân hàng theo quyết định thi hành án.

Bên cạnh các vướng mắc thuộc phạm vi hỗ trợ của cơ quan chức năng đã được giải quyết (như đấu nối điện phục vụ thi công, đưa dự án ra khỏi danh mục rà soát chậm tiến độ của Công an tỉnh sau khi được gia hạn, hoàn trả 3/15 tỉ đồng tiền ký quỹ), dự án vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục xử lý như quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu số 16, 18, thu hồi khoản tạm ứng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sự phối hợp giữa các cổ đông và ghi nhận hiện trạng tài sản tại công trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ các hạng mục dự án - Ảnh: N.M

Qua kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình triển khai các hạng mục tại công trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phươngghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong việc tái khởi động và tổ chức triển khai dự án; đồng thời khẳng định tỉnh tiếp tục đồng hành, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục để sẵn sàng phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027 - Ảnh: N.M

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung huy động, bổ sung nhân lực, thiết bị, bố trí thời gian thi công hợp lý, tổ chức triển khai đồng bộ các hạng mục, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thành hạng mục phòng mẫu trong những ngày đầu tháng 12/2026.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường Đồng Hới chủ động phối hợp, tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời rà soát, đề xuất chỉnh trang khu vực xung quanh, bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và mỹ quan đô thị. Các đơn vị phấn đấu sớm hoàn thành những hạng mục chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, đáp ứng yêu cầu phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức.