Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Các đại biểu dự chương trình.

Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Y tế Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Y tế.

Đón tiếp đoàn có PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn; đại diện lãnh đạo, cán bộ, viên chức, đoàn viên, người lao động Bệnh viện.

PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo khái quát tình hình Bệnh viện và một số kiến nghị tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện đã báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện cơ sở 2 từ khi khai trương đến nay.

Sau hơn ba tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình đã duy trì các hoạt động khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật và cận lâm sàng, phục vụ người bệnh trong tỉnh và các địa phương lân cận, đồng thời triển khai một số kỹ thuật chuyên sâu.

Từ ngày 26/6 đến ngày 12/10/2026, cơ sở ghi nhận 175.086 lượt khám và 15.171 lượt khám cấp cứu; tiếp nhận điều trị nội trú 20.421 lượt người bệnh, trong đó có 19.264 lượt người bệnh BHYT.

Không chỉ phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân tỉnh Ninh Bình, cơ sở Ninh Bình còn tiếp nhận đông đảo người bệnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong đó, có 121.650 lượt người bệnh từ Ninh Bình, 14.021 lượt từ Hưng Yên, 8.873 lượt từ Thanh Hóa, 5.726 lượt từ Hà Nội và 3.733 lượt từ Phú Thọ; cùng với người bệnh đến từ Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác. Điều này cho thấy nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trong khu vực và các tỉnh lân cận ngày càng lớn, đồng thời khẳng định vai trò của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Để cơ sở Ninh Bình hoạt động ổn định, phát triển bền vững và người lao động yên tâm công tác, Bệnh viện cũng đề nghị Bộ Y tế, các cơ quan có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm một số nội dung: khẩn trương hoàn thành việc bàn giao công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho Bệnh viện Bạch Mai để Bệnh viện chủ động quản lý, khai thác, vận hành và tổ chức hoạt động chuyên môn; quan tâm bố trí nguồn vốn để cải tạo cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bổ sung trang thiết bị, đáp ứng lộ trình điều chỉnh, mở rộng quy mô giường bệnh và nhu cầu thực tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý để hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai được tổ chức, quản lý và vận hành thống nhất, thực chất theo mô hình “Một Bệnh viện - Hai cơ sở”; đồng thời xem xét cơ chế phù hợp theo Nghị quyết số 32; tiếp tục duy trì, hoàn thiện các chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình, nhất là nhân lực thường xuyên luân phiên giữa hai cơ sở; quan tâm, phối hợp với chính quyền tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng để người lao động Bệnh viện Bạch Mai đang công tác tại cơ sở Ninh Bình được tiếp cận thông tin, đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định; hỗ trợ kết nối, thiết lập phối hợp thường xuyên giữa Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, phúc lợi, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho đoàn viên, người lao động; mở rộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức tại tỉnh Ninh Bình để triển khai hoạt động giao lưu, an sinh xã hội, khám và tư vấn sức khỏe cộng đồng, cùng các chương trình hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Qua nghe báo cáo từ lãnh đạo Bệnh viện và Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai về tình hình hoạt động, việc chăm lo đời sống người lao động, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ tình cảm tri ân đối với những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã vượt lên những khó khăn để có mặt tại cơ sở 2 Ninh Bình, ân cần, tận tâm với công việc, với người bệnh, góp phần duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh liên tục, an toàn và hiệu quả tại cơ sở Ninh Bình. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, tạo điều kiện để đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo Bệnh viện và Công đoàn Bệnh viện, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao đổi về các nội dung kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện. Trong đó, tới đây Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có những kiến nghị cụ thể đối với việc sửa đổi Luật An toàn vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho nhân viên y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; về không gian luyện tập, sinh hoạt chung, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc khu liên hợp thể thao của Bệnh viện cơ sở 2.

Liên quan đến nhà ở xã hội, đồng chí đề nghị LĐLĐ tỉnh rà soát, báo cáo thực trạng nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ có chỗ ở ổn định để yên tâm công tác; LĐLĐ tỉnh cần quan tâm phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, khám chữa bệnh cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa bệnh viện và địa phương; đề nghị Công đoàn Bệnh viện quan tâm xây dựng mạng lưới, có cơ chế phát huy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy các đề tài, sáng kiến, giá trị làm lợi trong cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành Y tế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho tập thể Bệnh viện.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng các lãnh đạo Tổng Liên đoàn trao quà cho đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà cho bệnh viện; trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm một số khu vực chuyên môn và tặng quà cho bệnh nhân.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm quan cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc chuẩn đoán điều trị bệnh.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm hỏi tặng qua bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm ca bệnh nặng, phải dùng trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh.