Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết kiến nghị cử tri tại cơ sở

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe đại diện Nhà máy gạch Tuynel Đông Hà báo cáo tình hình - Ảnh: M.T

Khu tập thể xi măng thuộc tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà hiện có hơn 70 hộ dân, sinh sống lâu năm trên địa bàn. Do nằm giáp ranh với Nhà máy gạch Tuynel Đông Hà (Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị), lối đi từ khu tập thể ra Quốc lộ 9 gặp nhiều khó khăn khi người dân phải đi đường vòng. Trong khi đó, việc mở đường giao thông nội khu liên quan đến quy hoạch phường trong những năm tiếp theo hiện chưa thể xây dựng.

Sau khi làm việc với đại diện Nhà máy gạch Tuynel Đông Hà và nghe báo cáo phương án xử lý từ lãnh đạo phường, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Nhà máy gạch Tuynel Đông Hà báo cáo Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị về việc tạo điều kiện cho người dân khu tập thể đi lại bằng cách tổ chức lại không gian, sắp xếp vật liệu xây dựng trong nhà máy, thông tuyến đường nội bộ từ sân bãi đến Quốc lộ 9. Đồng thời, UBND phường Đông Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo tốc độ, tổ chức giao thông nội bộ tại khu vực này để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Việc nhanh chóng tổ chức buổi làm việc và tìm phương án giải quyết kiến nghị của cử tri địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền cơ sở trong việc lắng nghe, đồng hành cùng Nhân dân; qua đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần ổn định đời sống của người dân.