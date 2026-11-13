Đồng chí Chu Thế Huyền vui Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào dân tộc Mông bản Huồi Giảng, xã Mường Xén

Bà con đồng bào dân tộc Mông bản Huồi Giảng trong trang phục truyền thống nồng nhiệt chào đón lãnh đạo xã Mường Xén về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Duy Khánh

Bản Huồi Giảng là bản được chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Bản có 213 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống trên những sườn núi cao quanh năm mây mù bao phủ.

Nơi đây nổi bật với khí hậu mát mẻ và quần thể nhà trệt truyền thống lợp mái ván gỗ sa mu rêu phong cổ kính, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc giữa đại ngàn Trường Sơn. Người dân gắn bó với nghề làm nương rẫy và chăn nuôi gia súc, đến nay vẫn gìn giữ trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, từng bước ổn định định canh định cư, xây dựng đời sống ngày càng khởi sắc nơi miền biên viễn xứ Nghệ.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày nông sản sạch và nhạc cụ truyền thống của bà con bản Huồi Giảng. Ảnh: Duy Khánh

Tại ngày hội, bà con cùng nhau ôn lại lịch sử 96 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và thống nhất phương hướng hoạt động của bản, để cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi.

Về chung vui với bà con bản Huồi Giảng, đồng chí Chu Thế Huyền chúc mừng và bày tỏ niềm vui khi được cùng đồng bào đón ngày hội. Đồng chí nhấn mạnh, truyền thống đoàn kết là sức mạnh to lớn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và là nền tảng để địa phương phát triển.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén trao quà và biểu dương các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả bà con bản Huồi Giảng đã đạt được trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, đề nghị Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho con em học hành, chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc Mông, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng mong muốn bản tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, no ấm, góp phần vào sự phát triển chung của xã Mường Xén.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã đã trao quà cho Ban quản lý bản và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời biểu dương 5 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.