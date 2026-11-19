Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cùng lãnh đạo xã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vi Thị Châu. Ảnh: Duy Khánh

Tại buổi lễ, Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng. Đợt này, toàn Đảng bộ xã có 31 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Mường Xén trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Thế Huyền chúc mừng các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của quê hương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương sáng trong cộng đồng. Các chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.