Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén dự cùng các đồng chí lãnh đạo các xã và bà con nhân dân trên địa bàn tham dự ngày hội.

Đồng chí Chu Thế Huyền cùng bà con trải nghiệm hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại ngày hội.

Bản Na Lượng được hợp nhất từ ba bản Na Lượng 2, Xốp Nhị và Xốp Thạng, với 291 hộ, 1.387 nhân khẩu. Trong năm đầu sau sáp nhập, cán bộ và nhân dân trong bản đã đoàn kết, vượt khó, thực hiện đồng bộ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Nhiều hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, nổi bật là mô hình nuôi lợn thịt. Các hộ kinh doanh, dịch vụ ngày càng đa dạng. Bản vận động được 5,7 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho người nghèo, an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2027, bản Na Lượng phấn đấu có trên 89% hộ đạt gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống đoàn kết của dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương.

Đồng chí Chu Thế Huyền cùng lãnh đạo xã Hữu Kiệm trao quà của tỉnh cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chu Thế Huyền thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của bản Na Lượng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững; giữ gìn tiếng nói, trang phục, phong tục tốt đẹp; xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn.

Nhân dịp này, đồng chí Chu Thế Huyền cùng lãnh đạo xã đã trao quà của tỉnh cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà động viên Ban Quản lý bản Na Lượng và biểu dương gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.