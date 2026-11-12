Đồng chí Chu Thế Hà được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
Sáng 12-11, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu Chủ tịch Liên hiệp hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thực hiện quy trình kết nạp hội viên đối với đồng chí Chu Thế Hà, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung đồng chí Chu Thế Hà vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, các nội dung bầu cử đều đạt 100% số phiếu tán thành.
Hội nghị cũng biểu quyết thông qua việc đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp hội.
Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần bảo đảm sự ổn định trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dong-chi-chu-the-ha-duoc-bau-lam-chu-tich-lien-hiep-hoi-van-hoc-nghe-thuat-tinh-thai-nguyen