Đồng chí Chu Thế Hà được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thực hiện quy trình kết nạp hội viên đối với đồng chí Chu Thế Hà, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung đồng chí Chu Thế Hà vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, các nội dung bầu cử đều đạt 100% số phiếu tán thành.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua việc đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp hội.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Chu Thế Hà.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần bảo đảm sự ổn định trong tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.