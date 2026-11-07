Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Lạng Sơn

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đại biểu dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Các đại biểu dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo đảng ủy các xã, đại diện các chi bộ và gia đình các đảng viên.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Đàm Văn Yên, Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn; Hoàng Thị Thỏa, Chi bộ thôn Hang Đông, Đảng bộ xã Thất Khê; Hoàng Thị Đại, Chi bộ thôn Phiêng Quăn, Đảng bộ xã Lộc Bình.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đàm Văn Yên

Đảng viên Đàm Văn Yên, sinh ngày 12/2/1926, quê quán xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn; được kết nạp vào Đảng ngày 1/10/1948 và trở thành đảng viên chính thức ngày 28/2/1949. Từ tháng 2/1945, đồng chí đã tích cực tham gia Hội Thanh niên cứu quốc và Hội Nông dân cứu quốc. Sau Cách mạng Tháng Tám, đồng chí tham gia lực lượng vũ trang, trải qua nhiều vị trí công tác trong quân đội. Sau thời gian công tác trong quân đội, đồng chí chuyển sang công tác trong lĩnh vực kinh tế và cơ quan hành chính địa phương trước khi nghỉ hưu.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thị Thỏa

Đảng viên Hoàng Thị Thỏa, sinh ngày 15/3/1925, quê quán xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; được kết nạp vào Đảng ngày 17/2/1948 và trở thành đảng viên chính thức ngày 5/6/1948. Từ năm 1947 đến năm 1976, đồng chí đã tích cực tham gia các đội tuyên truyền, công tác trong cấp ủy, chính quyền cấp xã và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thị Đại

Đảng viên Hoàng Thị Đại, sinh ngày 1/2/1926, quê quán xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn; được kết nạp vào Đảng ngày 20/10/1948, vào Đảng chính thức ngày 12/4/1949. Từ năm 1947, đồng chí tham gia dân công hỏa tuyến. Sau đó đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại cơ sở.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương bày tỏ vui mừng và xúc động khi được dự và trực tiếp trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Đồng chí khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời là sự ghi nhận, trân trọng và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng. Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu hôm nay là những đảng viên trưởng thành trong những năm tháng đầy gian khó của cách mạng Việt Nam, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh dân tộc đứng trước nhiều thử thách; 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường đặc biệt vẻ vang, minh chứng cho lòng trung thành, sự kiên định với lý tưởng cách mạng và tinh thần tận tụy cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Các đại biểu dự buổi lễ

Đồng chí nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm, phẩm chất cách mạng của các thế hệ đi trước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay chính là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Từ cuộc đời và quá trình cống hiến của các đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc; tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí. Cùng đó, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương sáng, những câu chuyện về cuộc đời, quá trình cống hiến của các thế hệ đi trước, qua đó bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đảng viên Đàm Văn Yên, Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Đàm Văn Yên, Chi bộ thôn Phai Rọ, Đảng bộ xã Tân Đoàn bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và tự hào khi nhìn lại chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần nêu gương, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo đảng ủy các xã, đại diện các chi bộ và gia đình chúc mừng các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí cũng mong muốn các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển.