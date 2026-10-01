Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn

Cùng đi có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo xã Mẫu Sơn.

Lãnh đạo Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường với đoàn công tác

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn tham dự chương trình

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 36 lớp với hơn 1.200 học sinh, hơn 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng kế hoạch giáo dục và các quy chế hoạt động.

Công tác dạy học được triển khai đúng tiến độ, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Nhà trường cũng đã bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa và cấp phát đồ dùng học tập theo quy định cho học sinh. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú được chú trọng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình tặng quà, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chăm lo cho các em học sinh nơi đây không chỉ là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư, sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh nội trú. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện để các em được phát triển toàn diện. Các thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, tận tâm với học sinh; quan tâm nhiều hơn đến những em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên trong học tập.

Đồng chí mong muốn các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng quà học sinh nhà trường

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng quà học sinh nhà trường

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn nhận quà tại chương trình

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò nhà trường

Trong chương trình, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc của nhà trường.