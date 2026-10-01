Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma

Cùng đi có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số xã.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Trong chương trình, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm của đơn vị

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phát biểu tại chương trình

Theo đó, thời gian qua, CBCS của đồn đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ gìn an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình thăm, tặng quà

Tại chương trình, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma.

Đồng chí nhấn mạnh: Lạng Sơn là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là cửa ngõ giao thương lớn của cả nước với Trung Quốc và thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cột mốc được giao phụ trách. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả các mô hình, gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện công tác của CBCS.

Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng biên giới Lạng Sơn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, sinh hoạt; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để CBCS yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị và địa bàn.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao tặng quà cho đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao tặng quà cho đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma