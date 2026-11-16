Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Đồng Đăng

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu dự ngày hội

Cùng dự ngày hội về phía Trung ương có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự ngày hội

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự ngày hội có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Đồng Đăng và đông đảo bà con của 5 khu dân cư.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Người dân các khu dân cư tham dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng nhau theo dõi phóng sự ôn lại lịch sử và truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); tìm hiểu về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); nghe báo cáo đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các nghệ sĩ, người dân biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Liên khu dân cư 5 thôn trên hiện có 1.064 hộ với hơn 5.200 nhân khẩu. Trong năm 2026, ban công tác mặt trận các thôn đã phối hợp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đại đoàn kết và văn hóa có mối quan hệ gắn bó mật thiết: văn hóa kết nối con người, gắn kết cộng đồng các dân tộc; tinh thần đoàn kết tạo nền tảng để các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn và xã Đồng Đăng tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân, lấy sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Cùng đó, quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ; phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, các cấp, ngành cần chú trọng việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó tạo điều kiện để nghệ nhân, người có uy tín truyền dạy tiếng nói, dân ca và phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng hoa và quà cho các khu dân cư

Đối với địa bàn biên giới, đồng chí lưu ý: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy trách nhiệm của Nhân dân cùng lực lượng vũ trang tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội, đồng chí khẳng định: Đoàn kết tạo nên sức mạnh, văn hóa bồi đắp tâm hồn và bản sắc dân tộc; Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân xã Đồng Đăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bình yên.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng quà các gia đình chính sách và nghệ nhân trên địa bàn

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đại biểu đã tặng hoa, quà cho các khu dân cư; tặng quà các gia đình chính sách, nghệ nhân, người có uy tín và trao tặng mô hình sinh kế cho hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương

Người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng dân cư.