Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Hữu Liên

Dự ngày hội có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo xã Hữu Liên cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Các đại biểu dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); báo cáo về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Nhân dân thôn Làng Bên, xã Hữu Liên dự ngày hội

Thôn Làng Bên được sáp nhập từ thôn Làng Que và thôn Làng Bên cũ, xã Hữu Liên. Hiện thôn có 247 hộ với trên 1.260 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mường và Thái) cùng sinh sống. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội

Nổi bật, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì và đạt kết quả tích cực. Năm 2026, toàn thôn có 243/247 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,4%. Cùng đó, người dân tích cực phát huy lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, nhất là các dịch vụ du lịch.

Hiện thôn có 11 hộ kinh doanh dịch vụ homestay, 6 hộ làm bánh chưng đen, bánh giò bầu phục vụ khách du lịch và 30 hộ tham gia dịch vụ xe ôm, cưỡi ngựa… góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Nhờ triển khai các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,62%.

Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Làng Bên phát biểu tại ngày hội

Tại ngày hội, trong không khí đoàn kết, cởi mở, bà con Nhân dân đã cùng thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Làng Bên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại ngày hội

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Hữu Liên và toàn thể Nhân dân thôn Làng Bên tiếp tục phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đồng thời, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp và tích cực giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Các đại biểu tặng quà chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư thôn Làng Bên

Các đại biểu trao quà cho người có uy tín của xã

Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, rà soát, chăm lo kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Các đại biểu trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó

Lãnh đạo UBND xã Hữu Liên trao Giấy khen cho các gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư thôn Làng Bên

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó; tặng quà người có uy tín của xã. UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hữu Liên trao giấy khen, quà biểu dương cho các gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận thôn phát động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại ngày hội

Các đại biểu và người dân tham gia nhảy sạp truyền thống

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: nhảy sạp truyền thống; bịt mắt đánh trống; bịt mắt bắt vịt, ném còn…