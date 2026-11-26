Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường La năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, xã triển khai đạt và vượt 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 17 tỷ đồng, vượt 20,14% dự toán HĐND xã giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 18 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, với 5.484 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,69/100 điểm, xếp thứ 4/75 xã, phường trong toàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,73% xuống còn 5,3%; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong năm kết nạp 73 đảng viên mới, hoàn thành cập nhật dữ liệu đối với 100% đảng viên.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường La báo cáo kiểm điểm cá nhân

Tại hội nghị, các đại biểu đã thắng thắn, tập trung dân chủ làm rõ những ưu điểm, hạn chế và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề xuất xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Các thành viên trong Tổ công tác số 10 tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh ghi nhận những kết quả Đảng ủy xã Mường La đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy xã rà soát, đối chiếu số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung khắc phục những hạn chế trong quản lý khoáng sản, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng và giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các bản vùng cao sau sáp nhập; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hồ sơ tại các chi bộ trực thuộc, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2027.