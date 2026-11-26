Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

*Sáng 26/11, tại phường Phù Vân, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Phủ Lý, Hà Nam, Châu Sơn, Liêm Tuyền, Phù Vân, Duy Tân, Duy Tiên, Tiên Sơn sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đại diện cử tri các địa phương.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với cường độ cao, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, 1 nghị quyết kỳ họp); đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã tập trung nghiên cứu, tổ chức 6 cuộc khảo sát; 3 hội nghị; ban hành 157 văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp vào các dự án luật.

Các ĐBQH trong Đoàn đã tham gia ý kiến đối với 67 dự án Luật, 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp; xem xét, biểu quyết thông qua 62 dự án luật và 16 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản đối với 60 lượt hồ sơ về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hồ sơ chính sách và hồ sơ các dự án luật.

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 263 lượt phát biểu ý kiến, trong đó: có 227 lượt phát biểu tại Tổ, 36 lượt phát biểu tại hội trường về các dự án luật, nghị quyết; các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và nhiều vấn đề quan trọng khác…

Cử tri phường Phù Vân nêu ý kiến, kiến nghị.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri các địa phương nêu một số kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng chính sách tiền lương, tăng mức phụ cấp hằng tháng đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp, nhằm bảo đảm tương xứng với khối lượng công việc, nhất là trong bối cảnh mức đóng bảo hiểm xã hội còn cao. Quan tâm tăng mức phụ cấp, chế độ ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Cử tri phường Phù Vân đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; trao đổi với Thường trực HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các thôn, tổ dân phố trong việc tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi dịp Tết cổ truyền của dân tộc...

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

*Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, chiều 26/11, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng ĐBQH tỉnh Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu đã tiếp xúc với cử tri các phường: Tam Chúc, Lý Thường Kiệt, Lê Hồ, Kim Bảng, Kim Thanh, Nguyễn Úy, Duy Hà và Đồng Văn. Dự hội nghị có đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện cử tri các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng ĐBQH tỉnh Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Thế Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

ĐBQH tỉnh Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI cũng như tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri và nhân dân các địa phương đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật không còn khả năng lao động. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở cơ sở, nhất là sau sáp nhập hệ thống giáo dục công lập. Tăng cường kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng, góp phần bình ổn giá, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cử tri phường Đồng Văn nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri phường Đồng Văn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, ban hành đơn giá tính mức hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân khi nhà nước thu hồi đất; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung quy định đối với diện tích đất công ích chưa sử dụng vào các danh mục xây dựng công trình công cộng để UBND cấp xã áp dụng.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.