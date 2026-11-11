Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Lạn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Huổi Le, xã Mường Lạn.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của bản năm 2026.

Các đoàn thể và bản ký kết giao ước thi đua.

Huổi Le là bản biên giới, cách trung tâm xã Mường Lạn 13 km, bản có 251 hộ, với 1.300 nhân khẩu, với 2 dân tộc Khơ Mú và Mông cùng chung sống. Những năm qua, nhân dân bản Huổi Le luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đoàn kết, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Bản có 86% hộ đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ dân số được xem truyền hình, nghe truyền thanh đạt 100%; từ năm 2020 đến nay, người dân đã đóng góp trên 120 triệu đồng, hiến hơn 2.000 m² đất, 300 ngày công lao động sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng bản và các tuyến đường giao thông nội bản.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với nhân dân bản Huổi Le, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của chi bộ, ban quản lý bản, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân bản Huổi Le trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn bản Huổi Le tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào tự quản trong nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho bản Huổi Le, xã Mường Lạn.

Nhân dịp này, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bản Huổi Le.

Lãnh đạo xã Mường Lạn tặng quà cho bản Huổi Le.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.