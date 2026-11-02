Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Huy hiệu Đảng tại xã Châu Thành

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026, xã Châu Thành có 14 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó, có 13 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hội trường Đảng ủy xã Châu Thành; đồng thời, có 1 đồng chí trao Huy hiệu Đảng tại Chi bộ ấp.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Châu Thành.

Tại buổi lễ, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thúy Nga, đảng viên Chi bộ ấp Thân Hòa và đồng chí Huỳnh Thị Gương (Huỳnh Thị Dẹt), đảng viên Chi bộ ấp Long Bình; trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Năm (Lê Thị Hồng), đảng viên Chi bộ ấp Long Tường, xã Châu Thành.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thúy Nga, đảng viên Chi bộ ấp Thân Hòa và đồng chí Huỳnh Thị Gương (Huỳnh Thị Dẹt), đảng viên Chi bộ ấp Long Bình; trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Năm (Lê Thị Hồng), đảng viên Chi bộ ấp Long Tường, xã Châu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là biểu tượng của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, của quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng và sự cống hiến lâu dài của người đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương mong rằng, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay, dù tuổi cao, sức khỏe có thể hạn chế, nhưng với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên Nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, tính tiên phong, gương mẫu; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…