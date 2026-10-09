Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương: Phường Long Thuận cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Long Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Qua đó, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 78,28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,15%.

Công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Phường thành lập mới 19 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu năm; kết nạp 33 đảng viên, đạt 103,12% kế hoạch. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,95%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu còn hạn chế. Thu ngân sách mới đạt trên 54% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 61%; công tác quản lý đô thị, đất đai và chuyển đổi số còn gặp khó khăn.

Đồng chí Lê Thị Đẩu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thuận, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến biên chế, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị, góp phần giúp địa phương hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền phường Long Thuận và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong những tháng cuối năm, phường tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên; kiện toàn tổ chức, cán bộ khu phố và chú trọng công tác phát triển Đảng trong các cơ sở giáo dục.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phường cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương cũng yêu cầu địa phương giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026.