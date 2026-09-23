Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương: Phường Bình Xuân chủ động tạo nguồn thu, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương cùng lãnh đạo phường Bình Xuân chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Bình Xuân tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, khu phố và trường học được triển khai theo chủ trương chung; hoạt động của chính quyền từng bước ổn định sau sắp xếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Vụ đông xuân xuống giống và thu hoạch 1.480 ha, sản lượng 11.100 tấn; vụ hè thu xuống giống 1.480 ha, sản lượng 8.880 tấn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 95,9 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 60 tỷ đồng, bằng 84,5% kế hoạch năm.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2026, phường thực hiện 7 dự án sử dụng vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng; đến nay, 5 dự án đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng, giải ngân hơn 6,2 tỷ đồng, đạt 77,81% kế hoạch vốn.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được quan tâm, gắn với cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phường phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” giai đoạn 2026 - 2030.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; phường giao 16 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Đảng bộ phường hiện có 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 474 đảng viên; trong 9 tháng kết nạp 17 đảng viên, đạt 113,33% kế hoạch.

Đồng chí Huỳnh Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận những kết quả phường Bình Xuân đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị địa phương thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Trong 3 tháng cuối năm, phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả cụ thể.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị, phường chủ động tạo nguồn thu, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bảo đảm tiến độ các chỉ tiêu về y tế, giáo dục.

Đồng thời, quan tâm công tác tư tưởng sau sắp xếp tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường quản lý đất đai, tài sản công, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026.