Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến ngày 14-9, xã có 9/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Một số kết quả nổi bật: Giải quyết việc làm đạt 119,59% kế hoạch; lao động qua đào tạo đạt 75,56%; dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 32,2%; thành lập mới 11 doanh nghiệp, đạt 110% chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Đảng bộ xã hiện có 17 tổ chức đảng với 767 đảng viên; đã kết nạp 19/25 đảng viên, đạt 76% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chưa phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, xã tiếp nhận 2.378 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 2.329 hồ sơ; trong đó có 2.287 hồ sơ đúng hạn, đạt 99,67%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đạt 96,85%. 100% văn bản hành chính được xử lý, chuyển nhận và ký số trên hệ thống điện tử.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn một số khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 38,6%; thu ngân sách đạt 75,08% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 82/84 triệu đồng; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong khi nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ xã 4 nội dung: Tập huấn, hỗ trợ xã hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xã Đốc Binh Kiều - Trường Xuân, Đốc Binh Kiều - Thanh Mỹ; sửa chữa trạm y tế, trường tiểu học và bổ sung biên chế giáo viên ngoại ngữ cấp tiểu học. Xã cũng đề nghị phân bổ vốn đầu tư ngay từ đầu năm để địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Đốc Binh Kiều trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện vừa sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy vừa bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thời gian tới, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra; quan tâm phân công, bố trí cán bộ đúng sở trường, chuyên môn, phát huy năng lực từng cán bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, nhất là hồ sơ của Đảng và hồ sơ thuộc các ngành, lĩnh vực; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng chí đề nghị xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp tình hình mới; tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế và giáo dục sau sắp xếp; tăng cường quản lý đất công, trụ sở công và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền...

Đối với các kiến nghị của xã, cùng ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.