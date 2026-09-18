Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương: Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Tham gia đoàn có đồng chí Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Qua báo cáo của 4 địa phương, Đoàn khảo sát ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong tổ chức giải quyết TTHC, nhất là trong điều kiện vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa kiện toàn tổ chức bộ máy. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn tại các địa phương đều đạt cao. Xã Hòa Long tiếp nhận hơn 13.500 hồ sơ trên hệ thống Một cửa điện tử, tỷ lệ trước và đúng hạn gần 100%; Lai Vung tiếp nhận hơn 15.600 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 99,73%; Lấp Vò đạt 98,65% và Phú Hựu đạt 99,61%.

Đại diện UBND xã Hòa Long báo cáo công tác giải quyết thủ tục hành chính tại buổi làm việc.

Cùng với bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ, các địa phương từng bước đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. Hòa Long triển khai rút ngắn thời gian đăng ký hộ kinh doanh, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả tại nhà; Lai Vung nhân rộng các mô hình “4 hỗ trợ, 3 ưu tiên”, “Ngày không hẹn”, “Chính quyền thân thiện”; Lấp Vò tích hợp Chatbot AI tư vấn TTHC; Phú Hựu tổ chức tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại 26 ấp.

Lãnh đạo UBND xã Phú Hựu trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi khảo sát.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Hệ thống phần mềm từ Trung ương đến cơ sở có lúc kết nối chưa thông suốt, vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật; một số phần mềm còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân khi thao tác. Việc vận hành nhiều hệ thống đồng thời cũng ảnh hưởng đến xử lý, thống kê, báo cáo; dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống chuyên ngành có thời điểm chưa đồng bộ. Trong khi đó, một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi, còn hạn chế kỹ năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu đóng góp ý kiến.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận, chia sẻ những khó khăn của các địa phương, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng chí cho rằng kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số và quản trị quốc gia, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới tư duy cải cách, chuyển từ kiểm soát TTHC sang kiểm soát chi phí tuân thủ; tăng cường giải quyết hồ sơ dựa trên dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đồng thời có kế hoạch sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình mới để lựa chọn, nhân rộng trong toàn tỉnh.