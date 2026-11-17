Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Nhà trường.

Tham gia Đoàn có đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Khánh Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Trường THCS Khánh Trung và Trường THCS Khánh Thành. Hiện nay, nhà trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu, với 42 lớp; 1.722 học sinh và 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2025-2026, chất lượng đại trà của Nhà trường tiếp tục được giữ vững: Tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 95,97%; Tỷ lệ học sinh xếp loại học tập khá, tốt đạt 58,03%; 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS. Tỷ lệ đỗ vào lớp 10 THPT đạt 85,5% trên tổng số học sinh dự thi, đặc biệt có 1 học sinh đạt thủ khoa Trường THPT Vũ Duy Thanh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng cao.

Với những thành tích đạt được, năm học 2025-2026, Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập; xây dựng tập thể đoàn kết; nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Nhà trường.

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Duy Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vươn lên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí đề nghị tập thể sư phạm Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sau sáp nhập, khắc phục khó khăn để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo môi trường thuận lợi để các thầy cô giáo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trao tặng Nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.