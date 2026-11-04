Đồng chí Chá A Của trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên xã Bó Sinh

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cà Văn Thủy.

Đồng chí Chá A Của thăm hỏi đảng viên Cà Văn Thủy.

Trải qua 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Cà Văn Thủy luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công tác, góp phần xây dựng quê hương.

Phát biểu chúc mừng đảng viên Cà Văn Thủy, đồng chí Chá A Của nhấn mạnh: Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Bó Sinh ngày càng trong sạch, vững mạnh.