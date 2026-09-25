Đồng chí Chá A Của thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Trung thu
Nhân dịp Tết Trung thu, ngày 25/9, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 128 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để các em đón Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, vui chơi, phá cỗ, khám sức khỏe; đồng thời, tiếp nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Đồng chí Chá A Của ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời, mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất, tạo môi trường thuận lợi để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/dong-chi-cha-a-cua-tham-tang-qua-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tinh-nhan-dip-trung-thu-wUlKs2uvR.html