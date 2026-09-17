Đồng chí Chá A Của kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn các xã Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Sơ

Đoàn đã kiểm tra Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Mã 5; thăm Nhà máy Thủy điện Nậm Công 3A tại bản Nậm Pù, xã Huổi Một; kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phiêng Pe qua sông Mã tại bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ và cầu cứng bản Tây Hồ, xã Sông Mã.

Đồng chí Chá A của và Đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực triển khai Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Mã 5.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Mã 5 do Công ty TNHH 268268 làm chủ đầu tư, công suất 6 MW, tổng vốn 119 tỷ đồng, sử dụng 63.900 m² đất. Dự án có sản lượng điện trung bình khoảng 9,946 triệu kWh/năm, tích hợp hệ thống lưu trữ BESS tối thiểu 10%. Dự án đang chuẩn bị đầu tư, dự kiến vận hành, phát điện sớm trong quý III/2027

Nhà máy thủy điện Nậm Công 3a, xã Huổi Một, có công suất 4,5 MW, tổng mức đầu tư 162,2 tỷ đồng, vận hành từ cuối năm 2022. Sản lượng điện tăng từ 7,4 triệu kWh năm 2023 lên 13,2 triệu kWh năm 2024 và 15,29 triệu kWh năm 2025; năm 2026 ước đạt 12,6 triệu kWh.

Đồng chí Chá A Của và Đoàn công tác kiểm tra Nhà máy thủy điện Nậm Công 3a, xã Huổi Một.

Đoàn công tác thăm nhà máy thủy điện Nậm Công 3a, xã Huổi Một.

Đồng chí Chá A Của cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Cầu qua sông Mã, tại bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ.

Công trình cầu qua sông Mã tại bản Pe Tiến có tổng mức đầu tư hơn 55,8 tỷ đồng, kết nối quốc lộ 12 với đường tỉnh 113. Đến nay, công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt trên 60% khối lượng; phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.

Dự án Cầu qua sông Mã, tại bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, đang được hoàn thiện hạng mục mặt đường đầu cầu.

Cầu cứng bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã cũ, nay thuộc bản Cánh Kiến, xã Sông Mã, có tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành cầu vượt sông và đường đầu cầu, tổng chiều dài trên 283 m. Đến ngày 17/9, dự án đã giải ngân trên 11,6 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các nút giao với Quốc lộ 12, đường tỉnh 113, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Dự án Cầu cứng bản Tây Hồ xã Sông Mã đã hoàn thiện hạng mục cầu vượt sông và mặt đường đầu cầu.

Sau khi kiểm tra các dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, sở, ngành và địa phương phối hợp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Mã 5.