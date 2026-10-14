Đồng chí Chá A Của kiểm tra công tác khắc phục thiên tai, ổn định dân cư tại xã Ngọc Chiến và xã Mường Bú

Đoàn khảo sát khu vực dự kiến bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách cho các hộ thuộc diện phải di chuyển tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến; khảo sát khu vực dự kiến bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách cho các hộ thuộc diện phải di chuyển tại bản Kẻ, bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến.

Từ ngày 5/7 đến 25/8/2026, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại xã Ngọc Chiến, làm thiệt hại 111 ngôi nhà; trong đó, 10 nhà bị sập hoàn toàn, 41 nhà hư hỏng nặng phải di dời khẩn cấp. Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu và công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng. Hệ thống điện hạ thế và hai nhà máy thủy điện Nậm Khốt, Ngọc Chiến bị ngập, khiến địa phương mất điện, gián đoạn hoàn toàn thông tin liên lạc trong 3 ngày liên tiếp. Tổng thiệt hại ước tính trên 166 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân; thành lập các tổ công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng; tiếp nhận, phân phối kịp thời, minh bạch hàng cứu trợ, cấp phát gần 950 triệu đồng và 1.088 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đơn vị thi công tiến hành thi công dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Hiện nay, xã đang triển khai Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Mường Chiến, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 và ngân sách địa phương, để tái định cư cho 52 hộ dân di dời khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; đơn vị thi công đang tập kết máy móc, vật liệu để triển khai các hạng mục theo tiến độ.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm việc với xã Ngọc Chiến.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, xã kiến nghị cấp trên ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng 3 điểm sắp xếp dân cư an toàn cho 94 hộ tại các bản Kẻ, Lọng Cang, Đông Xuông; hỗ trợ di dời khẩn cấp, sửa chữa nhà ở cho 69 hộ bị thiệt hại nặng; đồng thời, phân bổ nguồn vốn khôi phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận, biểu dương sự chủ động, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Chiến trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất; khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp dân cư tại các vị trí an toàn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai; quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, đúng đối tượng các nguồn hỗ trợ, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Cùng ngày, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai và sắp xếp, ổn định dân cư tại xã Mường Bú.

Đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại thiên tai mưa lũ tại bản Két, xã Mường Bú.

Đoàn đã kiểm tra tình hình sạt lở khu vực sinh sống của các hộ dân thuộc diện phải di chuyển ở bản Két và Nà Noong, xã Mường Bú. Hiện, xã Mường Bú đã rà soát 5 khu vực dân cư, xác định 119 hộ tại các bản Két, Nà Noong và Mòn có nguy cơ sạt lở cao, cần di dời khẩn cấp. Xã đã khảo sát, lấy ý kiến nhân dân và xây dựng phương án bố trí nơi ở mới cho các hộ dân.

Đoàn kiểm tra tình hình sạt lở của các hộ dân thuộc diện phải di chuyển ở bản Nà Noong, xã Mường Bú.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với xã Mường Bú.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, xã kiến nghị cấp trên khẩn trương triển khai 3 dự án tái định cư cho 99 hộ dân, gồm: 45 hộ bản Két, dự kiến thực hiện năm 2027; 29 hộ bản Nà Nong và 25 hộ bản Mòn. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm 100% khu tái định cư được đầu tư hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường Bú phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đánh giá toàn diện tình hình thực tế, dự thảo kết luận trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh mục và phân bổ nguồn lực thực hiện. Yêu cầu việc bố trí tái định cư phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực địa phương; ưu tiên di dời các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đối với các dự án tái định cư quy mô lớn, phải có sự khảo sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài. Chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, không để người dân quay lại sinh sống tại những ngôi nhà hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.