Đồng chí Chá A Của dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình cơ sở

Bản Nà Bó được hợp nhất từ bản Hua Pát và Nà Bó.

Nà Bó là bản vùng cao, đặc biệt khó khăn của xã Bó Sinh, con đường vào bản cách Quốc lộ 12 khoảng 16km hiện đang là đường đất, việc đi lại của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mùa mưa.

Chi bộ bản Nà Bó hiện có 18 đồng chí đảng viên chính thức. Toàn bản Nà Bó có 169 hộ với 896 nhân khẩu, trong đó có 23 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo. Trong tháng 10 năm 2026, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ rừng, tham gia làm đường giao thông bê tông nội bản. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng được đảm bảo; công tác giáo dục, y tế và hoạt động tôn giáo trên địa bàn được duy trì ổn định.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt Chi bộ Nà Bó.

Tại sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời kiến nghị các cấp thầm quyền quan tâm đầu tư làm đường bê tông từ quốc lộ 12 đến bản Nà Bó; hỗ trợ kinh phí để tu sửa nhà văn hóa bản; đề xuất hỗ trợ máy vi tính cho tập thể chi ủy, ban quản lý bản làm việc.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu định hướng đối với Chi bộ bản Nà Bó.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Chá A Của đề nghị Chi bộ bản Nà Bó tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đấu tranh quyết liệt với các đối tượng truyền, học đạo trái phép. Vận động lao động trong độ tuổi có điều kiện đi làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi lao động ở nước ngoài theo chủ trương của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Quan tâm bồi dưỡng các quần chúng ưu tú vào Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại bản. Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đối với các kiến nghị của chi bộ, đồng chí đề nghị xã Bó Sinh ưu tiên nguồn lực từ các nguồn vốn chương trình, dự án để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn (đường đi qua các bản: Co Tòng, Lọng Xày, Nà Bó).

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Chi bộ bản Nà Bó.

Nhân dịp này, đồng chí Chá A Của đã trao tặng cho Chi bộ bản Nà Bó một bộ loa kéo tay phục vụ cho hoạt động cộng đồng.